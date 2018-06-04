В Киеве возложили вину за гибель MH17 на Порошенко

Порошенко лично отдал приказ сбить Boeing в Донбассе — бывший депутат Рады

«Во-первых, я считаю, что лично Порошенко непосредственно виноват в том, что подбили Boeing, и что он отдавал приказ. Могу сказать с уверенностью: ближайшие люди Порошенко уже начали говорить, что Порошенко отдавал приказ на расстрел непосредственно этого самолета», — сказал эксперт в эфире ток-шоу «Особая статья».

По словам экс-депутата Рады, об этом ему рассказало близкое окружение украинского президента.

«Это близкое окружение Порошенко, это люди, с которыми я непосредственно когда-то в парламенте работал, и они за свои слова отвечают», — пояснил Журавко.

При этом фамилии этих «источников» бывший нардеп называть не стал, чтобы «не подвергать» этих людей опасности.

«Фамилии этих людей, дабы не подвергать их опасности, я говорить не буду. Но я за свои слова отвечаю», — сказал Журавко.

На вопрос ведущего, не боится ли политик открыто выдвигать подобные обвинения, бывший украинский нардеп ответил:

«Я осознанно иду на это. Хватит молчать — это раз. Надо говорить правду. Сегодня Украина превращается в зловещий ад. Сегодня Украина нарушает все нормы — не граждане Украины, а непосредственно Порошенко и его клика», — подчеркнул Журавко.

Ранее власти Нидерландов предположили, что к крушению малайзийского лайнера Boeing 777 может быть причастна Украина. Об этом в ходе дебатов заявил глава МИД страны Стеф Блок.

«Сейчас принимать какие-то шаги в этом отношении преждевременно. Однако я не исключаю никаких вариантов», — отметил министр.

Напомним, Boeing 777 рейса МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года на территории Донбасса. На его борту находилось 298 человек. Запад бездоказательно обвинил Россию в причастности к трагедии. В Москве все обвинения категорически отвергают.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.