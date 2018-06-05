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В Германии потребовали выслать посла США
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Немецкие политики потребовали выслать из Германии американского посла 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
Немецкая фракция «Левых» и экс-глава СДПГ Мартин Шульц заявили, что посол США Ричард Гренелл должен быть незамедлительно выслан из Германии в связи с его высказываниями.
Телеканал N-TV отмечает, что немецкие политики возмутились высказыванием Гренелла. Который выступил за укрепление позиции консерваторов по всей Европе. «То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии», — приводит слова Шульца RT.
Он отметил, что посол вместо проявления нейтрального отношения к стране действует как представитель политического движения.
Лидер фракции «Левых» Сара Вагенкнехт потребовала немедленно выслать Гренелла из страны, так как в Германии больше не может оставаться в качестве дипломата человек, который считает, «что может по-барски решать, кто управляет в Европе».
Ранее Гренелла уже раскритиковали за его высказывания, при этом в Германии заметили, что его слова нарушили Венскую конвенцию 1961 года, в которой говорится, что дипломаты «обязаны не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания».
Гренелл в понедельник, комментируя в интервью изданию Breitbart ситуацию с ростом популярности консерваторов в Европе, заявил, что считает канцлера Австрии Себастьяна Курца рок-звездой. В том же интервью он открыто поддержал консерваторов в Европе.
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