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СМИ сообщили об «огромной» колонне бронетехники ДНР
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Украинские СМИ сообщили об «огромной» колонне бронетехники в Горловке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители Горловки снова заметили в понедельник колону военной техники бойцов ДНР, которая двигалась по центру города, сообщают украинские СМИ.
«Сегодня ребенка забирала с садика и проходила возле 2-й больницы, на перекрестке в сторону Кочегарки прошла огромная колонна военной техники. Танки, БТРы, КАМАЗЫ и грузовые машины с брезентом», — цитирует «Ведомости Донбасса» очевидца.
Источник в силовых ведомствах ДНР пояснил, что техника двигалась в места дислокации для проведения масштабных учений.
В последние дни украинские силовики предприняли ряд масштабных атак на позиции ДНР. 23 мая сообщалось, что украинские силовики существенно продвинулись в районе поселка Южное под Горловкой, однако наступление остановилось, так как ополченцы усилили свои позиции.
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