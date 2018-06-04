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Дочь Назарбаева предложила азиатский «шенген»
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Дочь Назарбаева предложила Узбекистану создать азиатский вариант «шенгена» 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхняя палата парламента) Казахстана, дочь президента страны Дарига Назарбаева предлагает Узбекистану создать азиатский вариант "шенгена" Silk viza для привлечения туристов из-за рубежа, сообщила пресс-служба палаты.
Такое предложение она высказала в ходе встречи с депутатами комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма сената Узбекистана, прошедшей в приграничном южно-казахстанском городе Сарыагаш.
Сенаторы Казахстана и Узбекистана высказали предложения по совершенствованию таможенного регулирования, наращиванию торгового оборота, активизации сотрудничества в сфере туризма.
"Важно стимулировать не только развитие туризма Казахстана и Узбекистана, но и приезд в наши страны туристов из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу, а для этого нужно создавать общую визу", — считает Назарбаева, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы. В пресс-релизе говорится, что сенатор "предложила создать азиатский "шенген" Silk viza".
Она также высказалась за унификацию таможенных процедур с использованием механизмов информатизации.
"Необходимо создать прозрачную, открытую и дружественную границу, тогда отношения во всех сферах выстроятся сами собой", — считает Назарбаева.
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