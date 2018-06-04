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Иран возобновляет ядерную программу
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Иран возобновляет ядерную программу 

BFM.RU 25 минут назад
Фото: Reuters
Организация по атомной энергии Ирана должна немедленно начать обогащение урана. Об этом распорядился верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. По его словам, Иран не может одновременно находиться под санкциями и под «ядерным надзором», передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
>> Трамп решил судьбу Ирана
Хаменеи уточнил, что соответствующим иранским инстанциям следует быть готовыми к любому решению властей Ирана. При этом аятолла предупредил Европу, что ей не следует думать, будто Иран будет придерживаться СВПД, если европейские страны действительно не выступят против выхода США из этого договора и возобновления американских санкций против Тегерана.
В сентябре 2015 года замглавы иранского МИД заявлял, что Иран способен в ближайшие 15 лет получить 190 тысяч «единиц работы разделения» с помощью центрифуг шестого и восьмого поколений. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.
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