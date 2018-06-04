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Новый мэр Кишинева намерен свергнуть Додона
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Новый мэр Кишинева намерен свергнуть президента 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Andy.redbrick
Новый мэр Кишинева пообещал бороться с президентом страны. Только избравшийся на этот пост лидер правой проевропейской партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе заявил, что он собирается «свергнуть нынешний режим в Молдавии» и освободить страну от президента Игоря Додона.
Несколько странные заявления, видимо, политик еще просто не отошел от предвыборной борьбы, считает директор Кишиневского института эффективной политики Виталий Андриевский.
Виталий Андриевский директор Кишиневского института эффективной политики Виталий Андриевский директор Кишиневского института эффективной политики «Человека только вчера избрали мэром столицы. Перед столицей очень много проблем стоит: и дороги, и транспорт, и коммунальное хозяйство, и прочее, прочее в этом духе. Этому человеку вообще нужно думать, как он будет решать проблемы города, а ни с кем он будет бороться. Но он еще находится в пылу борьбы, политизируется должность мэра. Додон тоже находится в оппозиции. У нас парламентская республика. У Додона достаточно абстрактная должность, у этого конкретная должность — он мэр города. Президент практически ни за что конкретно не отвечает, а этот отвечает за город. У Додона больше шансов атаки на него, чем у него на Додона. Он не вошел еще в эту ситуацию, он еще размахивает мечом, не понимая, куда он вляпался. А он вляпался в очень серьезные проблемы. И я думаю, через месяц его риторика абсолютно изменится».
Считающийся пророссийским, президент Молдовы Игорь Додон занимает свой пост с декабря 2016 года. За это время он неоднократно вступал в конфликт с парламентом и правительством, в частности отказывался подписывать некоторые законы и назначать министров, предложенных парламентом. Из-за этого Конституционный суд страны уже неоднократно временно отстранял его от должности.
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