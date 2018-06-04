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«Потеря» Петербурга, оправдание Киселева и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад

Путин успокоил Евросоюз

Российский президент Владимир Путин рассказал, что у страны нет цели разобщить Европейский союз (ЕС).
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За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет

Мосгорсуд в понедельник приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Романа Сущенко, которого ФСБ РФ называет сотрудником спецслужб Украины, а новостное агентство "Укринформ" — своим корреспондентом.
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Украина испытала пожирающую себя ракету

Ученые из Великобритании и Украины успешно испытали прототип ракеты— аутофага, которая во время запуска «пожирает» себя, чтобы снизить массу несущего элемента.
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Россию решили вернуть в G8

Сопредседатель фракции Левой партии бундестага ФРГ Сара Вагенкнехт считает, что Россию стоит вернуть в состав «Большой восьмерки», чтобы противостоять интересам США.
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Скончался Леонид Неведомский

"Монолог" (1972)
Актер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Леонид Неведомский умер в возрасте 78 лет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.
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Киселев оправдался за "нестыковку" с Ким Чен Ыном

Редакторы программы «Вести недели» на канале «Россия» не пририсовывали улыбку Ким Чен Ыну. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий шоу Дмитрий Киселев.
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России пригрозили потерей Петербурга

Напав на Эстонию, Россия «потеряет» Санкт-Петербург, заявил «Европейской правде» Тоомас Хендрик Ильвес, 10 лет бывший президентом Эстонии.
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Дерипаска обратился за помощью к Ротшильдам

En+ Group наняла инвестиционный банк Rothschild & Co для организации продажи части контрольного пакета Олега Дерипаски в холдинге.
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Заставку к ЧМ-2018 погубил крест

Международная федерация футбола заменила звезду на Спасской башне Московского Кремля на крест.
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Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзья рассказал для YouTube-канала передачи о недавно полученной травме.
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