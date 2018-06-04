«Потеря» Петербурга, оправдание Киселева и другие события дня

Главные события понедельника

Путин успокоил Евросоюз

Российский президент Владимир Путин рассказал, что у страны нет цели разобщить Европейский союз (ЕС).

За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет

Мосгорсуд в понедельник приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Романа Сущенко, которого ФСБ РФ называет сотрудником спецслужб Украины, а новостное агентство "Укринформ" — своим корреспондентом.

Украина испытала пожирающую себя ракету

Ученые из Великобритании и Украины успешно испытали прототип ракеты— аутофага, которая во время запуска «пожирает» себя, чтобы снизить массу несущего элемента.

Россию решили вернуть в G8

Сопредседатель фракции Левой партии бундестага ФРГ Сара Вагенкнехт считает, что Россию стоит вернуть в состав «Большой восьмерки», чтобы противостоять интересам США.

Скончался Леонид Неведомский

"Монолог" (1972)

Актер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Леонид Неведомский умер в возрасте 78 лет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Киселев оправдался за "нестыковку" с Ким Чен Ыном

Редакторы программы «Вести недели» на канале «Россия» не пририсовывали улыбку Ким Чен Ыну. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий шоу Дмитрий Киселев.

России пригрозили потерей Петербурга

Напав на Эстонию, Россия «потеряет» Санкт-Петербург, заявил «Европейской правде» Тоомас Хендрик Ильвес, 10 лет бывший президентом Эстонии.

Дерипаска обратился за помощью к Ротшильдам

En+ Group наняла инвестиционный банк Rothschild & Co для организации продажи части контрольного пакета Олега Дерипаски в холдинге.

Заставку к ЧМ-2018 погубил крест

Международная федерация футбола заменила звезду на Спасской башне Московского Кремля на крест.

Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзья рассказал для YouTube-канала передачи о недавно полученной травме.