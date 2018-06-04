Киев нашел, чем можно задавить Россию

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Глава «Укроборонпрома» рассказал о планах «давить» Россию качеством оружия 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Украина будет «давить» Россию качеством оружия, заявил руководитель компании «Укроборонпром» Павел Букин.
«Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений», — сказал он в интервью изданию «Обозреватель».
Как отметил Букин, украинские конструкторы концентрируются на создании таких видов вооружений, которые могут нанести противнику максимальный урон за короткий срок.
Кроме того, он сообщил, что в настоящее время Украина проводит испытания крылатой ракеты. По его словам, эта ракета сложно фиксируется объектами ПВО, может менять направление в воздухе и нести большую поражающую силу.
Ранее на Украине завершились испытания ракетного комплекса «Ольха». Планируется, что его серийное производство начнётся в 2018 году.
RT на русском: последние новости
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