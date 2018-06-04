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Пхеньян и Сеул делают шаги к примирению
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Пхеньян и Сеул делают шаги к примирению, заявил северокорейской дипломат 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КНДР и Южная Корея делают шаги к национальному примирению, заявил, выступая на международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве, глава северокорейской делегации, депутат Верховного народного собрания КНДР Хон Со Хон.
"Если в прошлом году ситуация была близка к войне, на сегодня на Корейском полуострове обе стороны делают шаги к национальному примирению между двумя странами", — сказал Хон Со Хон.
"Наше руководство делает шаги для примирения и создания атмосферы диалога и примирения между Севером и Югом", — добавил он.
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