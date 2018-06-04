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Новозеландской проститутке дали орден за заслуги
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Бывшей новозеландской проститутке дали государственный орден за заслуги 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Depositphotos
Новозеландская активистка, в прошлом секс-работница Кэтрин Хили получила Орден "за заслуги" Новой Зеландии, сообщает "Би-би-си".
62-летняя Хили была внесена в Наградной лист ко дню рождения королевы Великобритании, и 4 июля ей был вручен Орден за вклад в борьбу за права секс-работников.
Кэтрин Хили рассказала, что была в шоке, узнав о награде.
"Пару недель назад я бы не поверила, что такое возможно. Это отражает то, как меняется мнение людей, очень приятно чувствовать поддержку", — заявила она.
В 1987 году Кэтрин Хили, прежде работавшая школьным учителем, создала Новозеландское объединение секс-работниц, которое в 2003 добилось принятия закона о декриминализации проституции в стране.
Ранее папа Римский назвал проституцию пыткой.
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