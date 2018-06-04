Новозеландской проститутке дали орден за заслуги

Бывшей новозеландской проститутке дали государственный орден за заслуги

62-летняя Хили была внесена в Наградной лист ко дню рождения королевы Великобритании , и 4 июля ей был вручен Орден за вклад в борьбу за права секс-работников.

Кэтрин Хили рассказала, что была в шоке, узнав о награде.

"Пару недель назад я бы не поверила, что такое возможно. Это отражает то, как меняется мнение людей, очень приятно чувствовать поддержку", — заявила она.

В 1987 году Кэтрин Хили, прежде работавшая школьным учителем, создала Новозеландское объединение секс-работниц, которое в 2003 добилось принятия закона о декриминализации проституции в стране.

Ранее папа Римский назвал проституцию пыткой.