Удар по яйцам: российский миллиардер засудит Британию

Владелец самого дорого в мире яйца Фаберже Александр Иванов объявил о намерении подать в суд на таможенные органы Великобритании . По его словам, некоторые ценности из его коллекции антиквариата были сильно повреждены во время досмотра на границе, а два экспоната украдены и проданы на аукционе Государственного управления Великобритании по налоговым и таможенным сборам.

Российский миллиардер Александр Иванов обвинил британских таможенников в «возмутительном вандализме». Во время транспортировки коллекции миллиардера в его личный музей в Баден-Бадене ее задержали на границе для проверки. По словам Иванова, во время досмотра некоторые из его сокровищ были сильно повреждены. Более того: два экспоната, как утверждает олигарх, украдены и проданы на аукционе Государственного управления Великобритании по налоговым и таможенным сборам.

Общая стоимость коллекции, которую перевозил Иванов, составляет 600 тыс. фунтов стерлингов — это почти 50 млн рублей.

Иванов намерен подать в суд на таможенников и сейчас консультируется по этому вопросу со своим адвокатом.

«Сейчас я обсуждаю с моими адвокатами возможность подать в суд на таможню Великобритании. Многие пытались меня отговорить, так как это дело практически безнадежно. Однако я уверен, что попытаться все-таки стоит, так как нельзя позволять властям безнаказанно причинять вред обычным людям», — заявил Александр Иванов корреспондентам The Times.

Российский миллиардер Александр Иванов широко известен благодаря своей коллекции яиц Фаберже стоимостью более 2 млрд фунтов стерлингов, которая частично хранится в его частном музее Фаберже в Баден-Бадене, а частично в Москве . Коллекция состоит из более чем 4 тыс. ценностей и является самой большой ювелирной коллекцией Фаберже в мире.

В эту коллекцию, помимо прочего, входит яйцо Фаберже, созданное в 1902 году как подарок в честь помолвки барона Эдуарда де Ротшильда. Золотое яйцо работы ювелира Михаила Перхина, покрытое бледно-розовой эмалью и оснащенное сложным часовым механизмом работы Роде, является признанным шедевром ювелирного искусства. Иванов приобрел его во время международных торгов на аукционе Christie's за 9 млн фунтов стерлингов (примерно 750 млн рублей).

В 2014 году знаменитое яйцо Ротшильда было подарено Эрмитажу на 250-летие музея от лица президента РФ Владимира Путина

«Президент выступил лицом, которое подарило яйцо Эрмитажу, но по сути Российская Федерация сделала подарок своему музею. Да, я кое-какое отношение имею. Когда оно покупалось, мне было ясно, что оно окажется в России. Если вещь подарена президентом главному музею страны, все остальное — второстепенно. Это произведение — знаковая вещь, которая всегда была на Западе, а теперь вернулась в Россию», — говорил Иванов в интервью «МК».

Помимо яиц Иванов коллекционирует кости динозавров, доколумбово золото Америки, картины и православные иконы. Он также владеет эксклюзивной коллекцией раритетных автомобилей. В годы перестройки Александр Иванов стал одним из первых бизнесменов, торговавших компьютерами. Быстро разбогатев, тогда же в 90-х он начал коллекционировать яйца Фаберже , а также живопись старых мастеров. Сейчас он не является владельцем какого-либо бизнеса, но сама по себе ценность его внушительной художественной коллекции делает его миллиардером.

Коллекционировать яйца Фаберже — одно из любимых хобби многих русских миллиардеров. Так, в 2004 году Виктор Вексельберг приобрел уникальную коллекцию ювелирных изделий Карла Фаберже у семьи Форбс.

В нее входят девять императорских пасхальных яиц, выполненных Карлом Фаберже по заказу российской императорской семьи, в том числе и Коронационное яйцо, сделанное для Николая II

Вексельберг оптом выкупил знаменитые яйца буквально за два месяца до аукциона Sotheby's, где собрание Малкольма Форбса должно было пойти с молотка. Сделка вызвала бурную реакцию у мирового антикварного рынка. По словам президента и генерального директора Sotheby's Holdings Inc. Билла Рупрехта, это было «абсолютно исключительное решение».

Сумма сделки не разглашается, но по оценкам специалистов, аукцион намеревался выручить за нее не меньше $90 млн Таким образом, она могла быть куплена до начала торгов не меньше, чем за 100 миллионов, а то и 150, учитывая кратчайшие сроки совершения сделки, писали в Forbes

Вексельберг купил творения Фаберже не в личную коллекцию. Чтобы яйца находились в открытом доступе, в 2013 году миллиардер основал в Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге музей, где выставил свою обширную коллекцию.

Однако в 2015 году случился скандал: Дмитрий Рыболовлев подал в суд на арт-дилера Ива Бювье, обвинив его в том, что он многократно завышал цены на продаваемые им работы, в том числе, и на картину Леонардо да Винчи.