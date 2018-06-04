Молдавия запретила российские передачи

КС Молдавии признал конституционным закон о запрете российских передач

Конституционный суд Молдавии на заседании в понедельник признал конституционным закон о запрете на трансляцию российских новостных программ, решение является окончательным.

"В основании дела лежит запрос президента Молдавии о конституционности закона 257 о внесении поправок в кодекс аудиовизуальных услуг. Суд отклонил запрос президента Игоря Додона, признал закон конституционным, решение является окончательным", — сказал председатель КС Михай Поалелунжь.

В декабре 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Он запрещает трансляцию теле— и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.