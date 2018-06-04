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Раскрыты затраты на расследование дела Скрипаля
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Раскрыты затраты на расследование дела Скрипаля 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Расследование покушения на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери обошлось британской полиции в 7,5 миллиона фунтов стерлингов (более 622 миллионов рублей). Об этом сообщает BBC News.
Комиссар полиции Ангус Макферсон рассказал, что «в разгар операции» в расследовании были задействованы более 140 дежурных офицеров. В расследовании принимала участие не только полиция, но также около 40 других британских ведомств.
Макферсон отметил, что 7,5 миллиона фунтов — не окончательная сумма, она может еще возрасти.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
В апреле врачи сообщили, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось, позже она покинула больницу. В мае стало известно о выписке из клиники ее отца. Юлия Скрипаль заявила, что «в долгосрочной перспективе» надеется вернуться домой.
Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден в России на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами.
СМИ писали, что британские детективы допрашивали Скрипаля в больнице. Правоохранители хотели узнать больше о регулярных поездках Скрипаля в Лондон, о его путешествиях за границу и о ежемесячных встречах с его бывшим куратором из MI6 в ресторане в Солсбери. Спецслужбы планируют выяснить, могла ли его деятельность стать причиной для покушения.
Комментарии  Ещё 6 источников 
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