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Россия оказалась не заинтересована в G8
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Песков: актуальность G8 для РФ снижается в новой политической и экономической обстановке 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Актуальность формата "Большой восьмерки" для России снижается в изменяющейся политической и экономической обстановке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Актуальность этого образования для российской стороны с годами падает, снижается, потому что в изменяющейся политической и экономической обстановке стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как "Большая двадцатка", где Россия принимает активное участие", — сказал Песков.
При этом он отказался от гипотетических рассуждений о том, согласится ли Россия вернуться к формату G8 (G7 плюс Россия), если ей это предложат.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в немецком бундестаге выступили за возвращение к формату G8, чтобы успешнее противостоять влиянию США на европейскую политику. Россия была исключена из "Большой восьмерки" в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ, и формат вновь был преобразован в G7.
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