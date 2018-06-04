Россия оказалась не заинтересована в G8

Песков: актуальность G8 для РФ снижается в новой политической и экономической обстановке

Актуальность формата "Большой восьмерки" для России снижается в изменяющейся политической и экономической обстановке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Актуальность этого образования для российской стороны с годами падает, снижается, потому что в изменяющейся политической и экономической обстановке стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как "Большая двадцатка", где Россия принимает активное участие", — сказал Песков.

При этом он отказался от гипотетических рассуждений о том, согласится ли Россия вернуться к формату G8 (G7 плюс Россия), если ей это предложат.