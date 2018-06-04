Обзор зарубежных СМИ: Русскому футболу нашли спасителя

Россия «успокоила» хулиганов перед ЧМ

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет спокойно, потому что так решил президент России Владимир Путин . По словам автора статьи в норвежской газете Verdens Gang, об этом ему рассказал «один из самых известных футбольных болельщиков в России» Роберт Устян, который уверен, что сотрудники служб безопасности России посетили всех проблемных фанатов в 5:00 или 6:00 и взяли с них подписку о том, что они не будут создавать проблемы.

Беглый олигарх хочет стать президентом Украины

Беглый украинский олигарх Александр Онищенко намерен поучаствовать в выборах президента Украины 2019 года. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung. По словам бизнесмена и экс-депутата Верховной рады, обвиняемого в мошенничестве и хищениях из бюджета, «Украина заслуживает лучшего правительства», а он пробудет на посту президента лишь один срок, чтобы «навести в стране порядок».

Русскому футболу нашли спасителя

Бизнесмен Сергей Галицкий мог бы помочь российскому футболу выбраться из «трясины», считает автор газеты Financial Times . По его мнению, методы управления Галицким принадлежащим ему клубом «Краснодар», например, ставка на молодых местных футболистов и тренеров, в случае успеха станут «огромным стимулом» для всего футбола в стране, который «пребывает в плачевном состоянии».

Первую сексуальную революцию устроил Ленин

В 1917 году в России произошла не только первая социалистическая, но и первая сексуальная революция, заявил в интервью польскому католическому журналу Polonia Christiana историк Анджей Новак. По его словам, для захвата власти лидеру большевиков Владимиру Ленину было необходимо падение «нравственных основ», поэтому он «благоволил» идеям сексуальной свободы, разрешения абортов и облегчения процедуры развода.