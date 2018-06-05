Белоруссия обвинила Россию в неадекватности

Глава Минсельхозпрода Белоруссии Леонид Заяц ополчился на российские власти в связи с запретом на поставки молочной продукции в Россию . Его слова передает местный портал Tut.by.

«В нынешнем году мы наблюдаем неадекватные действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Белоруссии — решения необъективные и необоснованные ничем», — подчеркнул министр.

По словам Зайца, российские эксперты неоднократно обвиняли белорусскую продукцию в нарушении стандартов качества, однако по итогам реальных проверок никаких нарушений выявлено не было.

«Превышений не выявлено. Мы ждали положительного решения Россельхознадзора, но пока так и не дождались. Вчерашний выпад — это очередной протекционистский шаг. Идет выбивание с рынка», — заявил Заяц.

Россельхознадзор с 6 июня намерен вновь ввести временные ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии, которые затронут молоко в таре более чем в 2,5 литра. В сообщении российского ведомства говорилось, что ограничения введены «в связи с необходимостью принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».