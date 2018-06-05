Ещё
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности

Белоруссия обвинила Россию в неадекватности 

Lenta.ru 1 час назад
Глава Минсельхозпрода Белоруссии Леонид Заяц ополчился на российские власти в связи с запретом на поставки молочной продукции в Россию. Его слова передает местный портал Tut.by.
«В нынешнем году мы наблюдаем неадекватные действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Белоруссии — решения необъективные и необоснованные ничем», — подчеркнул министр.
По словам Зайца, российские эксперты неоднократно обвиняли белорусскую продукцию в нарушении стандартов качества, однако по итогам реальных проверок никаких нарушений выявлено не было.
«Превышений не выявлено. Мы ждали положительного решения Россельхознадзора, но пока так и не дождались. Вчерашний выпад — это очередной протекционистский шаг. Идет выбивание с рынка», — заявил Заяц.
Россельхознадзор с 6 июня намерен вновь ввести временные ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии, которые затронут молоко в таре более чем в 2,5 литра. В сообщении российского ведомства говорилось, что ограничения введены «в связи с необходимостью принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии176  Ещё 49 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»1161
США официально обвинили в военных преступлениях196
Выходные из-за ЧМ, новый штраф и другие события дня3
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей210
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ155
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
00:58
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Общество
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес Другое
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение