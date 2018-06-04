Китай выразил протест США из-за заявления о событиях на площади Тяньаньмэнь

Китай выражает резкое недовольство и уже сделал представление США в связи с заявлением о событиях на площади Тяньаньмэнь, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в опубликованном заявлении призвал Китай придать гласности число жертв протестов на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года, отпустить заключённых в тюрьмах и прекратить преследование участников демонстраций и членов их семей.

"Правительство Китая уже давно дало оценку политической турбулентности, которая имела место в те годы. США из года в год публикуют так называемое заявление, без перерыва выдвигают обвинения в отношении правительства Китая и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест в связи с этим. Мы уже сделали представление американской стороне", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она призвала Вашингтон прекратить безответственные заявления и вмешательство во внутренние дела Китая, делать больше усилий для стабильного развития двусторонних отношений, а не наоборот.

Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли немногим более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.