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Китай выразил протест США
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Китай выразил протест США из-за заявления о событиях на площади Тяньаньмэнь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Китай выражает резкое недовольство и уже сделал представление США в связи с заявлением о событиях на площади Тяньаньмэнь, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в опубликованном заявлении призвал Китай придать гласности число жертв протестов на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года, отпустить заключённых в тюрьмах и прекратить преследование участников демонстраций и членов их семей.
"Правительство Китая уже давно дало оценку политической турбулентности, которая имела место в те годы. США из года в год публикуют так называемое заявление, без перерыва выдвигают обвинения в отношении правительства Китая и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест в связи с этим. Мы уже сделали представление американской стороне", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она призвала Вашингтон прекратить безответственные заявления и вмешательство во внутренние дела Китая, делать больше усилий для стабильного развития двусторонних отношений, а не наоборот.
Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли немногим более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.
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