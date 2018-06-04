Гройсман пригрозил уйти в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что уйдет в отставку, если в ближайшее время не будет принят закон об антикоррупционном суде.
"Я принял для себя решение, если этот суд справедливый независимый не будет создан, я сложу с себя обязанности", — сказал он на брифинге в понедельник.
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, в свою очередь, заявил, что этот закон депутаты планируют принять в нынешний четверг.
"Я сделаю все возможное, чтобы закон об антикоррупционном суде был принят в четверг", — сказал он.
Камень преткновения
Закон об антикоррупционном суде является одним из требований Международного валютного фонда для выделения очередного кредитного транша. Рада начала рассматривать законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая.
Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что окончательная версия этого закона должна полностью соответствовать обязательствам Украины в рамках программы сотрудничества, а также рекомендациям Венецианской комиссии и Совета Европы. Одним из основных неразрешенных моментов остается вопрос роли международных экспертов при отборе судей в первый состав антикоррупционного суда.
Согласно редакции первого чтения, оценивать кандидатов в судьи вместе с Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) из 16 человек будет экспертный совет, куда могут войти не более семи человек, предложенных финансовыми донорами Украины (МВФ, США, ЕС). Но в проекте президента Украины Петра Порошенко их слово не будет решающим, а ключевую роль будет играть подконтрольная президенту ВККС. Как говорят многие эксперты, "тем самым власть хочет иметь подконтрольный антикоррупционный суд".
МВФ и другие западные партнеры Украины настаивают на праве вето для зарубежных экспертов, что, по их мнению, станет гарантией честного отбора. Против такой нормы выступило провластное большинство в Раде ("Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт"), которое считает, что позиция экспертного совета не должна быть окончательной. К ним подключился лидер Радикальной фракции в Раде Олег Ляшко, который назвал требование МВФ "вмешательством во внутренние дела Украины". Президент Украины Петр Порошенко также ранее заявлял, что требования МВФ и Венецианской комиссии нарушают суверенитет страны.