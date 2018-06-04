Финны не поддерживают вступление в НАТО

Ниинистё: финны не поддерживают идею вступления в НАТО

Жители Финляндии не поддерживают идею присоединения страны к НАТО . Об этом сообщил газете The Financial Times президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью, опубликованном в понедельник.

"Финны не поддерживают [членство в НАТО], и я являюсь финном", — сказал он.

По его словам, "карту НАТО лучше держать в руках, чем разыгрывать". Финский президент напомнил, что, согласно опросам общественного мнения, 75% финнов готовы защищать свою страну.

Финляндия не является членом НАТО, но входит в число партнеров альянса. Страна, согласно позиции ее руководства, оставляет для себя возможность подать заявку на вступление в этот блок.