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Финны не поддерживают вступление в НАТО
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Ниинистё: финны не поддерживают идею вступления в НАТО 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Reuters
Жители Финляндии не поддерживают идею присоединения страны к НАТО. Об этом сообщил газете The Financial Times президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью, опубликованном в понедельник.
"Финны не поддерживают [членство в НАТО], и я являюсь финном", — сказал он.
По его словам, "карту НАТО лучше держать в руках, чем разыгрывать". Финский президент напомнил, что, согласно опросам общественного мнения, 75% финнов готовы защищать свою страну.
Финляндия не является членом НАТО, но входит в число партнеров альянса. Страна, согласно позиции ее руководства, оставляет для себя возможность подать заявку на вступление в этот блок.
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