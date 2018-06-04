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Россию захотели выставить из Интерпола
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Эксперт оценил сообщения СМИ о призыве британских парламентариев исключить Россию из Интерпола 

RT на русском 49 минут назад
Фото: Reuters
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что члены парламента Великобритании призывают ограничить доступ России к базе данных Интерпола.
«Исключение России из Интерпола маловероятно и технически невозможно. Но ограничения её прав в членстве организации, вероятно, и очень даже может произойти как раз по иницитиве Великобритании. То, о чём говорят парламентарии — это не более чем формальный повод. Такое требование укладывается в кампанию, развёрнутую против тех российских граждан, которые живут в Лондоне и которые имеют там активы. Она идёт под девизом того, что британцам необходимо выявить капиталы криминального происхождения. Но сама по себе кампания, цель которой отъём имущества у тех граждан, которые оказались в данной ситуации, создаёт определённый информационный фон, и на него идеально ложится эта инициатива британских парламентариев», — отметил Манойло.
По словам эксперта, британцы поддержат эту инициативу, «но как именно она будет реализоваться на практике — по всей видимости, парламентарии даже об этом не задумываются».
Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что члены парламента Великобритании призывают главу МВД Саджида Джавида посодействовать в ограничении доступа России к базе данных Интерпола. По мнению парламентариев, Россия через Интерпол пыталась выследить основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
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