Россию захотели выставить из Интерпола

Эксперт оценил сообщения СМИ о призыве британских парламентариев исключить Россию из Интерпола

«Исключение России из Интерпола маловероятно и технически невозможно. Но ограничения её прав в членстве организации, вероятно, и очень даже может произойти как раз по иницитиве Великобритании. То, о чём говорят парламентарии — это не более чем формальный повод. Такое требование укладывается в кампанию, развёрнутую против тех российских граждан, которые живут в Лондоне и которые имеют там активы. Она идёт под девизом того, что британцам необходимо выявить капиталы криминального происхождения. Но сама по себе кампания, цель которой отъём имущества у тех граждан, которые оказались в данной ситуации, создаёт определённый информационный фон, и на него идеально ложится эта инициатива британских парламентариев», — отметил Манойло.

По словам эксперта, британцы поддержат эту инициативу, «но как именно она будет реализоваться на практике — по всей видимости, парламентарии даже об этом не задумываются».