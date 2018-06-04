Израиль окажет помощь Гватемале после извержения вулкана

"В связи с извержением вулкана в Гватемале министерство иностранных дел немедленно выделяет экстренную помощь в размере десяти тысяч долларов для приобретения предметов первой необходимости, в том числе медикаментов, еды, одеял для пострадавших", — написал Нахшон в Twitter.

"С обеспокоенностью мы следим за извержением вулкана Фуэго в Гватемале. Наши сердца с жертвами и их семьями. От Израиля мы выражаем солидарность и дружбу", — добавил он.

Volcanic eruption rocks #Guatemala; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F— China Xinhua News (@XHNews) 3 июня 2018 г.

Извержение Фуэго продолжается. Столбы дыма и пепла поднимаются на высоту до десяти километров, сообщила ранее национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий. Радиостанция Emisoras Unidas сообщает, что более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

По последним данным, жертвами извержения стали 25 человек, около 300 пострадали.