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Израиль окажет помощь Гватемале
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Израиль окажет помощь Гватемале после извержения вулкана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: flickr.com
Израиль окажет помощь Гватемале, где продолжается извержение вулкана Фуэго, сообщил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.
"В связи с извержением вулкана в Гватемале министерство иностранных дел немедленно выделяет экстренную помощь в размере десяти тысяч долларов для приобретения предметов первой необходимости, в том числе медикаментов, еды, одеял для пострадавших", — написал Нахшон в Twitter.
"С обеспокоенностью мы следим за извержением вулкана Фуэго в Гватемале. Наши сердца с жертвами и их семьями. От Израиля мы выражаем солидарность и дружбу", — добавил он.
Извержение Фуэго продолжается. Столбы дыма и пепла поднимаются на высоту до десяти километров, сообщила ранее национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий. Радиостанция Emisoras Unidas сообщает, что более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.
По последним данным, жертвами извержения стали 25 человек, около 300 пострадали.
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