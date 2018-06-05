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Состояние здоровья Скрипалей продолжило улучшаться
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Состояние здоровья Скрипалей продолжило улучшаться 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Состояние отравленных в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также полицейского Ника Бейли продолжает улучшаться, сообщили в лондонской полиции.
«Сергей и Юлия Скрипаль провели несколько недель в критическом состоянии в больнице. К счастью, сейчас, уже после выписки из больницы, состояние их обоих улучшается… Ник Бейли, полицейский, находившийся в числе тех, кто первыми отреагировал на инцидент, также находился в серьезном состоянии после соприкосновения с нервно-паралитическим веществом… После выписки из больницы 22 марта, состояние Ника улучшается, однако он пока не работает», — заявили в Скотланд-Ярде, передает РИА «Новости».
Полиция отметила, что не будет касаться вопроса о мерах безопасности в отношении Скрипалей.
Скотланд-Ярд также добавил, что в центре расследования остается дом Сергея Скрипаля, на ручке входной двери которого обнаружили самую высокую концентрацию отравляющего вещества.
Ранее российский МИД указал на несоответствия в заявлениях врачей Скрипалей. Британские врачи рассказали о трех ключевых факторах спасения Скрипалей. Врачи больницы в Солсбери разошлись во мнениях относительно того, было ли примененное лечение опасно для их пациентов.
Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь и еще 10 человек, в том числе сотрудник полиции Уилтшира Ник Бейли, в марте были отравлены в городе Солсбери.
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