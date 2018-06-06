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Лондон восстановил день отравления Скрипалей
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В Британии восстановили хронологию событий в день отравления Скрипалей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британские правоохранители восстановили приблизительную последовательность событий в день отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Отчет о ходе расследования был опубликован на сайте Скотленд-Ярда.
Юлия Скрипаль прилетела в Лондон из Москвы в 14:40 по местному времени 3 марта. На следующий день в районе 9:15 автомобиль ее отца видели на Лондон-роуд, Черчилль-уэй-норт и Уилтон-роуд. В 13:30 машина была замечена на Дэвизес-роуд на пути к центру города.
Еще десять минут спустя Скрипали припарковали машину и направились в паб Bishops Mill в центре города. В 14.20 они пообедали в ресторане Zizzi, из которого ушли в 15:35. Спустя сорок минут в экстренные службы поступил вызов от местного жителя, прибывшие на место полицейские обнаружили пострадавших на скамейке неподалеку от ресторана. Все указания времени остаются приблизительными, отметили в правоохранительных органах.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также пострадал сотрудник полиции Уилтшира Ник Бейли. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Никаких доказательств в пользу своей версии Британия пока не предоставила.
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Комментарии7  Ещё 40 источников 
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