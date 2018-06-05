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Скончался бывший глава Пентагона
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Скончался бывший глава Пентагона 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / SCOTTT STEWAR
Американский государственный деятель, бывший министр обороны Фрэнк Карлуччи, скончался в США на 88 году жизни, сообщается в заявлении действующего главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
"Я выражаю мои глубочайшие соболезнования в связи с уходом бывшего министра обороны Фрэнка Карлуччи", — сообщается в заявлении Мэттиса.
Мэттис отметил, что Карлуччи "служил нации при четырех президентах США, и республиканцах, и демократах, лейтенантом в ВМС, послом в Португалии, замдиректора ЦРУ и в некоторых других должностях в минобороны перед тем, как стал министром обороны".
Карлуччи был министром обороны США с 1987 по 1989 годы. "Назначенный в 1987 году, когда близился конец холодной войны, министр Карлуччи был прогрессивным лидером", — отмечается в заявлении Мэттиса.
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