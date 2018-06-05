Скончался бывший глава Пентагона

Джеймса Мэттиса. Американский государственный деятель, бывший министр обороны Фрэнк Карлуччи, скончался в США на 88 году жизни, сообщается в заявлении действующего главы Пентагона

"Я выражаю мои глубочайшие соболезнования в связи с уходом бывшего министра обороны Фрэнка Карлуччи", — сообщается в заявлении Мэттиса.

Мэттис отметил, что Карлуччи "служил нации при четырех президентах США, и республиканцах, и демократах, лейтенантом в ВМС, послом в Португалии , замдиректора ЦРУ и в некоторых других должностях в минобороны перед тем, как стал министром обороны".

Карлуччи был министром обороны США с 1987 по 1989 годы. "Назначенный в 1987 году, когда близился конец холодной войны, министр Карлуччи был прогрессивным лидером", — отмечается в заявлении Мэттиса.