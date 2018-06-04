Евросоюз пожаловался на Китай в ВТО

Китай сожалеет из-за обращения ЕС в ВТО по торговому спору

Китай сожалеет, что Евросоюз обратился в ВТО по спору о передаче технологий, и будет решать вопрос согласно соответствующим процедурам организации, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС инициирует 1 июня дело в ВТО против несправедливой передачи технологий. Евросоюз начал разбирательство в связи с китайским законодательством, которое подрывает права интеллектуальной собственности европейских компаний, заявили в комиссии.

"Китайская сторона выражает сожаление в связи с подачей жалобы ЕС в ВТО и будет решать вопрос в соответствии с механизмом разрешения споров ВТО", — говорится в заявлении китайского министерства.

В торговом ведомстве Китая напомнили, что по мнению ЕС меры Пекина по передаче технологий не соответствуют положениям Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и другим принципам ВТО.

В китайском министерстве при этом подчеркнули, что Китай и ЕС создали механизм сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности на уровне рабочих групп, поддерживают постоянный контакт через этот механизм и уже достигли положительных результатов во многих областях.

"Правительство Китая придает важное значение защите интеллектуальной собственности, приняло целый ряд решительных мер по защите законных прав и интересов китайских и иностранных правообладателей интеллектуальной собственности и достигло в этом очевидных успехов", — говорится в заявлении.

Запрос на консультации инициирует процесс разрешения спора в рамках ВТО. Если стороны за 60 дней не договорятся, может начаться процесс формирования панели арбитров ВТО для разрешения спора.