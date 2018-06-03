В бундестаге позвали РФ в G8 решить проблемы Европы

В бундестаге призвали вернуть Россию в G8 для противовеса США

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт считает необходимым возвращение России в состав G8, чтобы создать противовес интересам США на будущих саммитах.

В интервью Deutschlandfunk Вагенкнехт указала на то, что обеспечить безопасность в Европе получится исключительно с Россией.

Немецкий политик также призвала ЕС выстраивать отношения с партнёрами более уверенно.

«Нам также нужна Россия для решения проблем… Мы исключили Россию из «Большой восьмёрки». Теперь проблема в том, что США проводят политику, которой остальные шесть (стран. — RT) не желают», — заявила она.

По её словам, возвращение России в G8 может создать там противодействующую силу, контрполитику. Она отметила, что речь идёт о политике, в которой «мы подчинили себя США», что необходимо преодолеть.

В апреле Вагенкнехт заявила, что необходимо пригласить Россию на саммит G7, который пройдёт в Канаде летом 2018 года.