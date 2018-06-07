Трамп выдвинул курьезное обвинение Канаде

Инцидент произошел во время телефонной беседы американского президента с канадским премьер-министром.

Как передает CNN, канадский премьер раскритиковал США за введение пошлин на сталь и алюминий для защиты национальной безопасности. В ответ на это американский лидер поинтересовался: «Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?».