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Трамп выдвинул курьезное обвинение Канаде
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Трамп выдвинул курьезное обвинение Канаде 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: Jim Loscalzo/dpa/Globallookpress
Инцидент произошел во время телефонной беседы американского президента с канадским премьер-министром.
Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с главой канадского правительства Джастином Трюдо, которая состоялась 25 мая, обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году.
Как передает CNN, канадский премьер раскритиковал США за введение пошлин на сталь и алюминий для защиты национальной безопасности. В ответ на это американский лидер поинтересовался: «Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?».
По сообщениям телеканала, таким образом Трамп сделал отсылку к американо-английской войне, которая длилась с 1812 по 1815 годы. Во время карательной операции в 1814 году британские солдаты сожгли Вашингтон, включая Белый дом и Капитолий. В то время Канада являлась колонией Великобритании.
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Комментарии2  Ещё 45 источников 
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