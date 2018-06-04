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Властям Эстонии предсказали распад из-за пива
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Депутат ЕП предсказал распад правительства Эстонии из-за пива 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Toby Talbot/AP
Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс в твиттере заявил, что эстонское правительство "не протянет долго" из-за дорогого пива.
"Эстонское правительство долго не продержится при цене на пиво в €8,45 за поллитра. Удачи латвийским торговцам алкоголем у эстонских границ", — написал Пабрикс.
Как отмечается, заявление депутата связано с резким повышение акцизов на алкоголь в Эстонии.
Ранее пивовары сообщили о падении производства и продаж пива в России на 35%.
Как отмечалось, председатель Совета Союза российских пивоваров Андрей Губка заявил, что объемы производства и продаж пива в России сократились на 35% за последние 10 лет.
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