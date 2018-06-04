Властям Эстонии предсказали распад из-за пива

Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс в твиттере заявил, что эстонское правительство "не протянет долго" из-за дорогого пива.
"Эстонское правительство долго не продержится при цене на пиво в €8,45 за поллитра. Удачи латвийским торговцам алкоголем у эстонских границ", — написал Пабрикс.
Šī igauņu valdība ilgi neturēsies-alus cena 0,5 L 8.45 eiro. Lai veicas latviešu pierobežas tirgotājiem. — Artis Pabriks (@Pabriks) 2 июня 2018 г.
Как отмечается, заявление депутата связано с резким повышение акцизов на алкоголь в Эстонии.
Ранее пивовары сообщили о падении производства и продаж пива в России на 35%.
Как отмечалось, председатель Совета Союза российских пивоваров Андрей Губка заявил, что объемы производства и продаж пива в России сократились на 35% за последние 10 лет.