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Охотник за ураганами снял на видео летающих коров
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Охотник за ураганами снял на видео летающих коров 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Американский метеоролог и охотник за ураганами Рид Тиммер снял видео, на котором в эпицентре торнадо можно увидеть увлекаемых мощным воздушным потоком коров.
На записи можно услышать крики Тиммера: «Коровы! Летящие коровы!». Картинка приближается. «Мне нужно выбираться отсюда! — кричит Рид, когда буря усиливается.
Однако долго снимать стихию не пришлось. Автор видео все же решил „убраться подальше“ от смерча. В своем Twitter он написал, что видел летающих коров только в мультфильмах.
Отмечается, что торнадо прошел в 30 километрах от города Шайенн на северо-западе США, столицы штата Вайоминг. К счастью, торнадо обошел город стороной и не сопровождался разрушениями и жертвами.
По словам очевидцев, торнадо был третьей или четвертой степени.
Более 90 000 человек посмотрели это видео, после того, как оно было опубликовано в Twitter в воскресенье.
»Я думал, что летающие коровы бывают только в мультфильмах», — пишут пользователи.
В начале июня в США было объявлено чрезвычайное положение из-за шторма Альберто, который сопровождается сильнейшим ветром и ливнями.
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