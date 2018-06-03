Охотник за ураганами снял на видео летающих коров

Американский метеоролог и охотник за ураганами Рид Тиммер снял видео, на котором в эпицентре торнадо можно увидеть увлекаемых мощным воздушным потоком коров.

INTENSE damaging #tornado touches down 20 miles northwest of Cheyenne, WY and retrogrades back west as it widens into massive cone. Had to punch through hook with horizontal softballs to get to this vantage point. Thankfully everyone is okay here@breakingweather @accuweather pic.twitter.com/h2lQUdFGq9— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 28 мая 2018 г.

На записи можно услышать крики Тиммера: «Коровы! Летящие коровы!». Картинка приближается. «Мне нужно выбираться отсюда! — кричит Рид, когда буря усиливается.

Однако долго снимать стихию не пришлось. Автор видео все же решил „убраться подальше“ от смерча. В своем Twitter он написал, что видел летающих коров только в мультфильмах.

Отмечается, что торнадо прошел в 30 километрах от города Шайенн на северо-западе США , столицы штата Вайоминг. К счастью, торнадо обошел город стороной и не сопровождался разрушениями и жертвами.

По словам очевидцев, торнадо был третьей или четвертой степени.

Более 90 000 человек посмотрели это видео, после того, как оно было опубликовано в Twitter в воскресенье.

»Я думал, что летающие коровы бывают только в мультфильмах», — пишут пользователи.

В начале июня в США было объявлено чрезвычайное положение из-за шторма Альберто, который сопровождается сильнейшим ветром и ливнями.