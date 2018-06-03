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Посол Франции на Украине посетила Донбасс
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Посол Франции на Украине посетила Донбасс 

RT на русском 1 час назад
Фото: Facebook
Посол Франции на Украине Изабель Дюмон посетила подконтрольную украинским силовикам территорию Луганской области. Об этом сообщил заместитель главы находящейся под контролем Киева Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.
«Сегодня совместно с командующим Объединённых сил Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики на Украине Изабель Дюмон», — написал он в Facebook.
Он отметил, что во время встречи стороны обсудили ход операции Объединенных сил в Луганской области.
1 июня главы МИД Украины и Германии Павел Климкин и Хайко Маас отправились на вертолёте в Донбасс.
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