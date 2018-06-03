Премьер Польши надеется на сотрудничество с Россией

Отношения соседних стран с Российской Федерацией рано или поздно должны улучшиться. Об этом в воскресенье после встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом заявил его польский коллега Матеуш Моравецкий, сообщила Балтийская служба новостей.
"Сотрудничая между собой, мы питаем большие надежды, что придет время, когда станет возможным так же мирно сотрудничать с Россией", — сказал глава правительства Польши.
Премьер-министры встретились в литовском городе Мажейкяй, где работает единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), принадлежащий польскому концерну PKN Orlen.
Несколько лет отношения между партнерами были напряженными из-за конфликта с транспортировкой продукции НПЗ. Предприятие вынуждено было перевозить ее в порты Латвии кружным путем или пользоваться Клайпедским портом Литвы. В 2008 году госкомпания Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") разобрала, ссылаясь на аварийность, 19-километровый участок колеи в направлении Латвии. Спор дошел до Еврокомиссии, которая наложила в 2017 году на Литву штраф в €27,8 млн за нарушение правил конкуренции.
"Не секрет, что в отношениях Литвы и Польши были разные периоды. Нормально, что позиции не всегда совпадают, но мы как стратегические партнеры ищем решения", — добавил в свою очередь Сквернялис.