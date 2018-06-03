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Курц поделился ожиданиями от встречи с Путиным
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Канцлер Австрии рассказал, чего ждет от визита Путина 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На встрече с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Австрии Себастьян Курц планирует обсудить двусторонние отношения и укрепление экономических связей.
«Мы бы хотели обсудить с ним две ключевые темы: во-первых, двусторонние отношения между Австрией и Россией, затронув, кроме всего прочего, вопрос укрепления экономических связей. В этой сфере, к счастью, видится положительная динамика и огромный потенциал», — сказал Курц в интервью ТАСС.
Также, отметил Курц, будет поднята тема отношений Европейского союза и России. «В последние несколько лет в этой сфере то и дело возникала напряженность, и нам бы хотелось принять посильное участие в улучшении взаимодействия сторон по данному вопросу», — пояснил он.
Канцлер отметил, что доволен тем, как складываются экономические отношения двух стран. «Энергоснабжение в Австрии сильно диверсифицировано, но в нем, без сомнения, важную роль играют поставки российского газа», — сказал он. Также Курц добавил, что считает «исключительно выгодным» сотрудничество австрийского OMV и российского «Газпрома».
Отмечается, что Путин прибудет в Австрию с официальным визитом 5 июня.
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