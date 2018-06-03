Порошенко призвал всех украинцев молиться

Порошенко призывает украинцев всего мира молиться о получении УПЦ автокефалии

Президент Украины Пётр Порошенко призывает украинцев всего мира молиться о положительном решении Синода Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ).

«И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот томос. И я прошу, дорогие братья и сёстры, вашей молитвы. Потому что общей молитвой творятся чудеса», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Ранее Порошенко заявил о надежде на то, что УПЦ получит автокефалию.

Папа Римский Франциск ранее выступил за единство Русской православной церкви.