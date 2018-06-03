Порошенко призвал всех украинцев молиться

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Порошенко призывает украинцев всего мира молиться о получении УПЦ автокефалии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко призывает украинцев всего мира молиться о положительном решении Синода Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ).
«И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот томос. И я прошу, дорогие братья и сёстры, вашей молитвы. Потому что общей молитвой творятся чудеса», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
Ранее Порошенко заявил о надежде на то, что УПЦ получит автокефалию.
>> Порошенко заявил о близости УПЦ к получению автокефалии
Папа Римский Франциск ранее выступил за единство Русской православной церкви.
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Комментарии41  Ещё 2 источника 
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