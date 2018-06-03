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СБУ объяснила скандал с российской журналисткой
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СБУ объяснила скандал с российской журналисткой 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Reuters
Пресс-служба Службы безопасности Украины подтвердила, что с корреспондентом РИА «Новости» Ириной Высокович проводилась встреча, однако это якобы было «собеседование».
«Никто ее не вербовал — с ней было проведено собеседование, в результате которого выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью. За это она получила большую сумму денег», — передает слова Высокович УНН.
>> МИД прокомментировал сообщения о попытке Киева завербовать журналистку «РИА Новости»
В СБУ утверждают, что российская журналистка якобы говорит о попытке ее завербовать в связи с тем, что ей «не удалось выполнить задание», за которое ей «щедро заплатили».
«Ее просто сопровождали домой, поэтому она сейчас и обвиняет (СБУ)», — заявили в СБУ.
Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать журналиста РИА «Новости» Ирину Высокович на суде по делу главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.
МИД России потребовал от профильных международных организаций соответствующим образом отреагировать на это событие.
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Комментарии10  Ещё 7 источников 
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