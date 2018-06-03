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«Темное пятнышко»: в Германии разразился скандал
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«Темное пятнышко»: в Германии разразился скандал 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © AFP 2018 / John McDougall
Лидера немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Александра Гауланда обвинили в преуменьшении преступлений нацизма) после его комментариев о Гитлере на конференции в Тюрингии, пишет газета Bild.
Гауланд заявил, что Гитлер и нацисты — "темное пятнышко (буквальный перевод слова Vogelschiss, которое употребил лидер AfD "птичье д****о" — Прим.ред) за более чем тысячу лет истории успешной Германии", имея в виду, что во все остальные эпохи Германия была великой страной.
"Да, мы признаем нашу ответственность за 12 лет… Но у нас славная история, которая, дорогие друзья, продолжалась дольше, чем 12 чертовых лет", — добавил он.
Слова Гауланда многие восприняли крайне негативно. Так, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, генеральный "Христианско-демократического союза" Германии, заявила в интервью Die Welt: "Пятьдесят миллионов погибли во время Второй мировой войны, во время холокоста, во время тотальной войны — и называть это темным пятнышком — это такой удар в лицо жертвам, это такое преуменьшение того, что происходило во имя Германии".
Представитель "Зеленых" Катрин Геринг-Экардт назвала комментарии Гауланда "ударом в лицо" людей, переживших Холокост, и их потомков.
Представитель фракции "Свободной демократической партии" Германии в Бундестаге Марко Бушман заявил в интервью медиа-группе Funke: "Любой политик, намеренно пытающийся принизить значение нацистской диктатуры и Холокоста, дает понять, насколько зловещей является его точка зрения о событиях в Германии".
Пользователи в соцсетях также возмутились.
"Систематическое уничтожение более чем шести миллионов евреев, синти и ромов, а также гомосексуалистов — это не темное пятнышко. Состояние его мозга больше соответствует этому термину", — пишет Dia Melartopaeus.
"Если он выглядит как нацист, говорит как нацист и ведет себя как нацист, то скорее всего он нацист", — пишет про Гауланда R.Astlos.
"Дорогие мои подписчики по всему миру, я бы хотел извиниться за то, что у нас в Германии снова есть фашистская партия в парламенте. Мне стыдно за мистера Гауланда и расистскую партию правого крыла "Альтернатива для Германии". Они — не Германия, и они не одержат победу", — пишет Graf_Fencheltee.
"Тысяча лет истории успешной Германии? Я бы не назвал фиаско в Первой мировой войне или геноцид гереро и нама (африканские народы — ред.) успехом", — пишет Josef Schugt.
По итогам выборов в Бундестаг в сентябре 2017 года "Альтернатива для Германии" заняла третье место, получив 12,6% голосов.
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