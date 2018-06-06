Ле Пен увидела в визите Путина начало освобождения Европы

Лидер партии "Национальное объединение" (бывший "Нацфронт") Марин Ле Пен заявила о "начале освобождения Европы", приведя в пример рост популярности правых сил в отдельных европейских государствах, а также встречу президента РФ Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем во время визита в Вену.
"Встреча Курца, [вице-канцлера, министра по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнца-Кристиана] Штрахе и Путина, сближение [главы МВД Италии Маттео] Сальвини и [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана: освобождение Европы начинается сейчас!" — написала она на своей странице в Twitter в среду.
До этого лидер "Национального объединения" выступала в эфире радиостанции France Culture, где также озвучила эту мысль, однако без указания конкретных личностей. "Мир сейчас делает выбор, отличающийся от того, который делался последние 30 лет, с настоящей мирной и демократической революцией, чтобы отвернуться от дикой глобализации, от всеобщего свободного обмена, от иммиграции и вернуться к защите, — констатировала она. — Италия, Венгрия, Австрия — мы переживаем начало освобождения Европы!". По мнению Ле Пен, в Европе не должно быть надгосударственных образований, чьи решения имели бы больший вес, чем решения правительств.
Путин посетил 5 июня с однодневным визитом Австрию — это первый зарубежный визит после его вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. Мероприятие было приурочено к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию, которая в 1968 году стала первой страной в Западной Европе, заключившей газовый контракт с СССР. Российский президент провел переговоры с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем, возложил венок к центральному Памятнику советскому воину-освободителю на Шварценбергплац, посетил бизнес-форум российско-австрийского делового совета в Палате экономики Австрии, а также открыл выставку картин из Государственного Эрмитажа в венском Музее истории искусств.