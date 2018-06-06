Ле Пен увидела в визите Путина начало освобождения Европы

Ле Пен назвала визит Путина в Австрию одним из признаков начала освобождения Европы

"Встреча Курца, [вице-канцлера, министра по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнца-Кристиана] Штрахе и Путина, сближение [главы МВД Италии Маттео] Сальвини и [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана: освобождение Европы начинается сейчас!" — написала она на своей странице в Twitter в среду.

До этого лидер "Национального объединения" выступала в эфире радиостанции France Culture, где также озвучила эту мысль, однако без указания конкретных личностей. "Мир сейчас делает выбор, отличающийся от того, который делался последние 30 лет, с настоящей мирной и демократической революцией, чтобы отвернуться от дикой глобализации, от всеобщего свободного обмена, от иммиграции и вернуться к защите, — констатировала она. — Италия, Венгрия, Австрия — мы переживаем начало освобождения Европы!". По мнению Ле Пен, в Европе не должно быть надгосударственных образований, чьи решения имели бы больший вес, чем решения правительств.