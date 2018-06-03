Партия Саакашвили позвала грузин на улицу

Партия Саакашвили позвала грузин выйти на улицы для свержения власти

Митинг назначен на 17 часов на проспекте Руставели, а за два часа до этого граждане, объединяющие в социальных сетях, хотят собраться в другом районе Тбилиси — Вакийском парке, чтобы показать, что не хотят реванша сторонников Саакашвили.

«Мы выходим на улицы для смены власти, — заявил член «ЕНД» Заал Удумашвили. — Мы будем рядовыми солдатами в борьбе».

К данному движению уже присоединились несколько небольших партий с аналогичными заявлениями.

Несколько дней в Тбилиси проходят митинги в поддержку Зазы Саралидзе — отца одного из двух подростков, зверски убитых в драке старшеклассников в декабре. Суд Тбилиси уже приговорил одного участника драки к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, а второго — к 9 годам и 9 месяцам.

Под давлением общественности, которая сомневается в объективном расследовании этого дела и больше всего в том, что не все участники кровавой драки наказаны, подал в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе

Дело будет заново расследовано, уже не ГП, а сотрудниками МВД . Курировать будет министр Георгий Гахария , а премьер-министр Георгий Квирикашвили пообещал контроль и прозрачность. Уже начались новые допросы. Создана временная парламентская комиссия. Но митингующие решили пойти на радикализацию. В ночь на воскресенье Заза Саралидзе, который, как считает большинство в Тбилиси, находится под влиянием оппозиционных политиков, призвал «свернуть власть и систему».

По грузинским законам, сам факт призыва к свержению власти карается трехлетним сроком. Однако полиция пока не вмешивается. Власти ограничиваются замечаниями, что не допустят дестабилизацию.

Примечательно, что партия Саакашвили решила выводить сторонников на улицы после того, как численность участников митингов на проспекте Руставели заметно снизилась.