Запад призвали «уходить» с достоинством

Сингапурский дипломат призвал Запад «уходить» с достоинством

Ветеран сингапурского дипломатического корпуса Кишор Махбубани выпустил книгу «Тронулся ли Запад?», в которой заявил, что западные страны теряют доминирующее положение в мире и должны уходить с достоинством, пишет в Forbes Филип Шетлер Джонс.

Джонс пояснил, что у названия книги — двойное значение: во-первых, Запад «тронулся» со своего доминирующего положения в мире, во-вторых «тронулся» от «гордыни», которая овладела им после холодной войны и «победы над коммунизмом», передает текст статьи RT.

По мнению Махбубани, другие страны, которые приняли «дар западной мудрости», уже догнали и перегоняют его, то есть Запад стал «жертвой успеха собственных идей». Кроме того, Запад после «победы над коммунизмом» «почил на лаврах» в уверенности, что остальные страны будут развиваться по их моделям, оставшись «послушными».

Дипломат отмечает, что пока другие страны «размеренно двигались к статусу среднего класса», Запад впустую тратил время, развязывая «самоубийственные» войны. Теперь другие страны мира получили возможность «давить на него в ответ».

Махбубани призывает Запад вернуться на правильный путь развития Западу, взяв на вооружение «минималистичный» подход: прекращение бомбардировок других стран и вмешательства в их политику, отказ от единоличных действий, вместо которых должна вестись «работа через международные организации, в частности, Генеральную ассамблею ООН »; выстраивание политики «по канонам Макиавелли» — принятие решений, которые работают на долгосрочные интересы Запада в мире. В частности, он призывает помириться с Россией , чтобы уладить проблему исламского мира.

Однако, пишет Джонс, не ясно, внемлет ли таким советам Запад.

«Чтобы эти советы сработали, Западу придётся изменить видение себя и своего места в мире. Наверное, главный «жесткий, но справедливый» посыл этой короткой книги заключается в том, что Запад теряет мощь в сравнении с остальными, и если он попытается сопротивляться этой тенденции, его ждет крах и падение на самое дно», — отмечает рецензент.

Он отмечает, что Западу нужно «извлечь максимальную выгоду из своего положения», чтобы и дальше процветать «даже в более слабом состоянии».