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Германии захотелось диалога с Россией
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Германии захотелось диалога с Россией 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: Reuters
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что Оборонный союз ЕС является открытым для диалога со всеми заинтересованными странами, включая, в частности, Россию.
Об этом сообщает ТАСС.
«Оборонный союз открыт для диалога со всеми. Мы обсуждаем актуальную угрозу для всех сторон. На консультациях обсуждаются как военные, так и политико-экономические проблемы», — сказала она, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Россией.
Данное заявление министр сделала в рамках своего выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла диалог».
В августе 2017 года стало известно, что Европарламент предложил создать новую оборонную структуру для защиты Евросоюза.
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