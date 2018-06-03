Германии захотелось диалога с Россией

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что Оборонный союз ЕС является открытым для диалога со всеми заинтересованными странами, включая, в частности, Россию

Об этом сообщает ТАСС.

«Оборонный союз открыт для диалога со всеми. Мы обсуждаем актуальную угрозу для всех сторон. На консультациях обсуждаются как военные, так и политико-экономические проблемы», — сказала она, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Россией.

Данное заявление министр сделала в рамках своего выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла диалог».