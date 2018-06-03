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В Словении пошли голосовать
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В Словении началось голосование на выборах в парламент 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Голосование на досрочных парламентских выборах, проходящих в воскресенье в Словении, началось на всей территории страны. Как сообщает Словенское агентство печати, участки открылись в 07:00 (08:00 мск) и будут работать до 19:00 (20:00 мск).
Примерно 1,7 млн граждан страны, имеющим право голоса, предстоит выбрать 88 депутатов Государственного собрания. Два депутатских мандата закреплены за представителями итальянских и венгерских нацменьшинств, которых избирают простым большинством голосов. Срок полномочий депутатов составляет четыре года, для прохождения в парламент партия должна преодолеть барьер в 4%.
По данным опросов общественного мнения, ни одна из политических сил не получит достаточного количества голосов для единоличного формирования будущего кабинета министров. Наибольшие шансы на победу, по оценкам аналитиков, имеет правоцентристская Словенская демократическая партия бывшего премьера Янеза Янши. По результатам соцопроса, проведенного газетой "Дневник" 26 мая, второе место может занять левоцентристский "Список Марьяна Шареца". Всего в выборах примет участие более 1,6 тыс. кандидатов от 25 политических объединений.
Основанием для проведения выборов стал политический кризис, вызванный отставкой премьера Миро Церара. Глава правительства ушел с поста 14 марта из-за постановления Верховного суда, отменившего результаты референдума, на котором было одобрено строительство железной дороги Копер — Дивача (за реализацию проекта проголосовали 53,5% участников). Данный проект был крупнейшей инвестиционной инициативой правоцентристского правительства.
Указ о проведении голосования подписал президент Словении Борут Пахор 14 апреля. Дата выборов была определена по итогам совещания с представителями основных политических партий, представленных в парламенте. Временный кандидат на должность технического главы правительства так и не был назначен, так как парламентские фракции, обладающие правом внесения кандидатуры на этот пост, не смогли определиться с выбором в отведенные законом сроки.
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