Катар призвал США к благоразумию

Катар призвал США проявить благоразумие при решении вопроса с Ираном и воздержаться от резких действий. Такую позицию озвучил в воскресенье государственный министр обороны Халед бен Мухаммед аль-Атыйя, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Мы надеемся, что США проявят благоразумный подход к решению иранской проблемы. У нас с Ираном существуют множество различий, но разве это повод для развязывания войны между нами или военных действий со стороны Соединенных Штатов и Израиля?" — сказал глава ведомства.

По его словам, "необходимо уважать внутренние дела других государств". Кроме этого он добавил, что Катар "выступает за продолжение диалога, в том числе в формате "пять плюс один".