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Катар призвал США к благоразумию
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Катар призвал США к благоразумию 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Катар призвал США проявить благоразумие при решении вопроса с Ираном и воздержаться от резких действий. Такую позицию озвучил в воскресенье государственный министр обороны Халед бен Мухаммед аль-Атыйя, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".
"Мы надеемся, что США проявят благоразумный подход к решению иранской проблемы. У нас с Ираном существуют множество различий, но разве это повод для развязывания войны между нами или военных действий со стороны Соединенных Штатов и Израиля?" — сказал глава ведомства.
По его словам, "необходимо уважать внутренние дела других государств". Кроме этого он добавил, что Катар "выступает за продолжение диалога, в том числе в формате "пять плюс один".
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.
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