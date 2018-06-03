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В США назвали условие для ослабления давления на КНДР
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В США назвали условие для ослабления давления на КНДР 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA
Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что Северная Корея может рассчитывать на ослабление международного давления только после того, как сделает шаги к денуклеаризации.
Об этом он сказал перед встречей в Сингапуре со своими коллегами из Южной Кореи и Японии.
«КНДР может рассчитывать на ослабление давления только после того, как предпримет меры по проверяемой и необратимой денуклеаризации», — приводит слова главы Пентагона The Telegraph.
Ранее глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра в ходе выступления на международной конференции заявил, что денуклеаризация Пхеньяна должна стать итогом саммита США и КНДР.
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