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Премьер Иордании подал в отставку
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Премьер Иордании подал в отставку на фоне протестов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки подал в отставку на фоне протестов против внесения поправок в закон о подоходном налоге. Об этом сообщает BBC.
Протестующие утверждают, что новый закон, который был поддержан Международным валютным фондом (МВФ), навредит бедным и среднему классу.
Аль-Мульки отказался менять позицию по поводу внесения поправок, заявив, что парламент должен решать принять или отклонить документ.
Ранее сообщалось, что король Иордании Абдалла II призвал протестующих к диалогу.
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