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Австрия переметнулась на сторону России
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Австрия стремительно переметнулась на сторону РФ 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Евросоюз должен пересмотреть санкционную политику в отношении России. Об этом в интервью газете Österreich рассказал вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
«Для ЕС было бы желательно пересмотреть позицию касательно России, поскольку санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике. Я всегда предупреждал о том, чтобы не подталкивать Россию в сторону Китая. Настало время положить конец этим болезненным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией», — заявил Штрахе, отвечая на вопрос о реакции Евросоюза на введение пошлин со стороны США.
Минфин США 31 мая объявил, что американский президент Дональд Трамп 1 июня введет 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на импорт алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Меры начали действовать в марте 2018 года, однако партнеры США в Европе и по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) получили отсрочку до 1 июня — за этот период стороны должны были прийти к согласию по торговым вопросам, однако за два месяца сделка так и не была заключена. Как стало известно 31 мая, американские власти решили не продлевать отсрочку.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя действия США, заявил, что «США не оставляют нам выбора, кроме как обратиться во Всемирную торговую организацию и ввести дополнительные пошлины на ряд американских товаров. Мы будем защищать интересы ЕС в полном соответствии с международными правилами торговли».
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Комментарии34  Ещё 14 источников 
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