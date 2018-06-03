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Кастро возьмется за реформу конституции Кубы
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Кастро возьмется за реформу конституции Кубы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Ladyrene Perez
Первый секретарь Компартии Кубы Рауль Кастро возглавит парламентскую комиссию по реформированию конституции страны, сообщил в субботу глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.
"Изменения учтут принципы гуманистической и социальной справедливости, которые составляют нашу политическую систему", — приводит канал Hispan TV заявление Диас-Канеля в ходе его выступления в парламенте. При этом реформа коснется экономической и социальной составляющей основного закона, но не его политической направленности.
Всего в комиссию вошли 33 депутата.
О намерении привлекать Кастро к принятию важнейших решений в судьбе Кубы и в дальнейшем Диас-Канель заявлял еще в апреле этого года, когда вступал в должность главы Госсовета вместо самого Кастро.
Действующая конституция Кубы была принята еще в 1976 году, затем в нее несколько раз вносились изменения, однако социалистический путь развития острова сомнению не подвергается до сих пор, как и руководящая роль Коммунистической партии.
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