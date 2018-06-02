В ЛНР открылся музей новейшей истории республики

В самопровозглашённой Луганской народной республике открылся музей «Новейшей истории Луганской народной республики», об этом заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник

«Сегодня я хотел бы объявить о создании в ЛНР музея новейшей истории, чтобы память об исторических событиях и жертвах, свидетелями которых мы с вами стали, сохранилась и дошла до наших потомков в неискаженном виде», — цитирует Пасечника РИА Новости.

Отмечается, что в экспозиции представлены свидетельства военного конфликта в Донбассе, в том числе фотографии, остатки снарядов, форма и оружие ополченцев.