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В ЛНР открылся музей новейшей истории республики
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В ЛНР открылся музей новейшей истории республики 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Луганской народной республике открылся музей «Новейшей истории Луганской народной республики», об этом заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Сегодня я хотел бы объявить о создании в ЛНР музея новейшей истории, чтобы память об исторических событиях и жертвах, свидетелями которых мы с вами стали, сохранилась и дошла до наших потомков в неискаженном виде», — цитирует Пасечника РИА Новости.
Отмечается, что в экспозиции представлены свидетельства военного конфликта в Донбассе, в том числе фотографии, остатки снарядов, форма и оружие ополченцев.
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