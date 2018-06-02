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Бабченко раскрыл детали спецоперации СБУ
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Бабченко рассказал подробности о спецоперации СБУ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
Журналист Аркадий Бабченко рассказал в фейсбуке о том, как жил и что чувствовал накануне своего "убийства" и "воскрешения".
Во вторник украинские власти сообщили о гибели Бабченко. По версии следствия, его застрелили на лестничной клетке в подъезде своего дома. Позже стало известно, что журналист жив, а его "гибель" была частью спецоперации СБУ.
По словам Бабченко, он знал о готовившемся на него покушении заранее и чувствовал себя полностью опустошенным.
"Тебя с семьей сажают в тонированный минивэн, везут на одну конспиративную квартиру, потом перевозят на вторую, на третью, корвалол и валерьянка уже не берут", — написал он.
Журналист также рассказал, что во время спецоперации жил с задернутыми шторами и старался не подходить к окнам.
(Вы — Прим. ред) не представляете через какой ад мне пришлось протащить своих близких, и не дай бог вам это представить и пережить", — отметил он.
Международное журналистское сообщество осудило инсценировку убийства Бабченко. В организации "Репортеров без границ" назвали ее "жалким трюком". Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также раскритиковал действия украинских властей. В российском МИД отмечают, что подобный шаг окончательно подорвал доверие к украинским источникам информации.
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