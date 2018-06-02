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Известный украинский хореограф умер в 32 года
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Известный украинский хореограф и режиссер умер в 32 года 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Работал хореографом-постановщиком в шоу X-Factor, america's Got Talent, «Танцуют Все».
Известный украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко умер на 33 году жизни. О смерти артиста сообщила его коллега и балерина Даша Маликова на своей странице в Facebook.
«Высокий полет Бойченко Николая — талантливого режиссера, неповторимого хореографа, артиста и красивого человека был прерван вчера, 1 июня 2018 года», — написала она в социальной сети.
Прощание с Бойченко пройдет во вторник, 5 июня. Причины смерти артиста не уточняются.
Бойченко родился в Севастополе, в 13 лет переехал в Киев, где основал свой собственный балет D’Arts Dance Project. Работал хореографом-постановщиком в шоу X-Factor, america's Got Talent. Наибольшую популярность ему принесло участие в проекте «Танцуют Все».
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