Известный украинский хореограф умер в 32 года

Известный украинский хореограф и режиссер умер в 32 года

Работал хореографом-постановщиком в шоу X-Factor, america's Got Talent, «Танцуют Все».

Известный украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко умер на 33 году жизни. О смерти артиста сообщила его коллега и балерина Даша Маликова на своей странице в Facebook.

«Высокий полет Бойченко Николая — талантливого режиссера, неповторимого хореографа, артиста и красивого человека был прерван вчера, 1 июня 2018 года», — написала она в социальной сети.

Прощание с Бойченко пройдет во вторник, 5 июня. Причины смерти артиста не уточняются.