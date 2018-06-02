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В Тбилиси возобновилась акция протеста
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В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Vano Shlamov
Акция протеста в связи с нашумевшим делом об убийстве зимой подростков возобновилась в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит уже третий день. Организатор собрания Заза Саралидзе утверждает, что не прекратит акции, пока не будет выявлен и наказан убийца его сына, он ночует в растравленной у здания палатке. Организатор требует "разрушить систему несправедливости, во главе которого стоит правительство". Митингующие требуют отставки кабинета.
На проспекте Руставели, где расположено здание парламента, на это раз не ограничено движение транспорта. Из-за дождя пока на акции только пара сотен митингующих, тогда как в последние дни участников было несколько тысяч.
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