Климкин потребовал «надавить на Россию»

Надіслав листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію та вимагали звільнення всіх. Критично важливо, щоб Кремль #FreeBalukh, #FreeSentsov, #FreeKolchenko, які оголосили голодування. Закликав консолідувати міжн відповідь на злочини RU, у тч посиленням санкцій pic.twitter.com/flLapEqLd8— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 июня 2018 г.