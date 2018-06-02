Климкин потребовал «надавить на Россию»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что отправил своим коллегам по всему миру письма с просьбой оказать давление на РФ, чтобы добиться освобождения арестованных в России украинцев.
"Оправил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова, Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления РФ, в том числе усилением санкций", — написал Климкин в Twitter и опубликовал фотографию письма на английском языке.
Надіслав листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію та вимагали звільнення всіх. Критично важливо, щоб Кремль #FreeBalukh, #FreeSentsov, #FreeKolchenko, які оголосили голодування. Закликав консолідувати міжн відповідь на злочини RU, у тч посиленням санкцій pic.twitter.com/flLapEqLd8— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 июня 2018 г.
Владимир Балух, приговоренный к 3,5 годам лишения свободы по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), объявлял голодовку в СИЗО, считая обвинения необоснованными. В конце апреля глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов сообщил, что Балух, дело которого СПЧИ взяло под свой контроль, прекратил голодовку.
Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. В середине мая Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи. Впоследствии управление Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО сообщило, что Сенцов огласился на поддерживающую терапию.
В декабре 2016 года в ходе совместного заседания совета при президенте РФ по культуре и искусству и совета при президенте по русскому языку ржиссер Александр Сокуров попросил Владимира Путина освободить из-под стражи Сенцова. Глава государства отметил, что Сенцов был осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности, решение суда по его делу вынесено и для его освобождения нужно, чтобы "созрели" определённые условия.